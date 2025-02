NUTRICIONISTAS INDICAM

Saiba o que comer à noite para 'queimar' gordura enquanto dorme

Nutricionistas deram dicas sobre a melhor forma de se alimentar antes do sono

Saber o que comer antes de dormir impacta não só na qualidade do sono, mas também em outras funções do nosso metabolismo. Enquanto alguns alimentos são pesados e dificultam a digestão, outros podem facilitar a queima de gordura, mesmo enquanto você descansa à noite. >

2) Abacate: fonte de gorduras saudáveis, é rico em magnésio e contém fibras, além de ajudar no equilíbrio do cortisol, hormônio do estresse>

De acordo com o nutricionista Rogério Oliveira, comer proteína à noite ajuda no aumento do gasto energético. No entanto, ele não costuma orientar o consumo de carne bovina, mesmo em cortes magros, devido a dificuldade de digestão e metabolização.>