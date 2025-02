VALOR NAS ALTURAS

Saiba quanto ganha César Tralli, apresentador do Jornal Hoje

Jornalista se divide entre o Jornal Hoje, na TV Globo, e o Edição das 18h, na GloboNews

César Augusto Tralli Júnior, mais conhecido como César Tralli, é um dos principais nomes do jornalismo da TV Globo atualmente. Cotado para assumir William Bonner no Jornal Nacional após aposentadoria, o apresentador tem mais de 30 anos na emissora carioca. >

Todos esses anos de experiência são recompensados com um salário de peso. Segundo coluna do Observatório da TV, Tralli ganha um salário mensal de - nada mais nada menos - que R$ 120 mil. O site ainda garante que o jornalista renovou o contrato no ano passado com a TV Globo e está garantido na emissora líder até 2027.>