Globo escolhe jornalista mulher para substituir Rodrigo Bocardi; veja quem é

Emissora confirmou nome para apresentação do 'Bom dia, São Paulo'

Elis Freire

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 16:35

Bocardi Crédito: Reprodução

A TV Globo escolheu quem vai ocupar o lugar na bancada do Bom Dia São Paulo, que antes era do apresentador Rodrigo Bocardi, demitido da emissora no final de janeiro. Sabina Simonato foi o nome definido. Ela assumirá de forma definitiva o telejornal exibido em todo estado de São Paulo. A informação foi confirmada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. >

Já substituindo o âncora nas últimas semanas, a jornalista ocupava a função da previsão do tempo no telejornal, mas foi promovida ao cargo de apresentadora e efetivada. Demitido por “descumprir normas éticas do jornalismo", Bocardi não deve voltar às telinhas tão brevemente, já que o SBT teria desistido de contratá-lo.>

Tiago Scheuer também vai seguir na apresentação do programa ao lado de Sabina Simonato. Ele, porém, será responsável por apresentar as informações sobre mobilidade e previsão do tempo - antes realizadas por ela>