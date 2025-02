AGENDA DO GG

Veja quais dias Léo Santana vai se apresentar no carnaval de Salvador

O gigante fará uma maratona de shows a partir de 27 de fevereiro (quinta de carnaval)

Elis Freire

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 16:07

Léo Santana Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Léo Santana vai enfrentar uma verdadeira maratona durante o Carnaval de 2025, que acontece entre os dias 27 de fevereiro (quinta-feira de carnaval) e 5 de março (quarta-feira de cinzas). Só em Salvador serão 6 apresentações, seja puxando o trio nas ruas, seja nos palcos dos camarotes. >

Ao todo, 16 shows do GG estão marcados em meio aos sete dias de festa por todo o Brasil.Além da capital baiana, o músico vai levar o swing baiano para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Recife.>

Veja quais os dias de shows em Salvador:>

27 de fevereiro - Camarote Brahma>

O primeiro palco que Léo Santana vai subir no carnaval de Salvador em 2025 será no Camarote Brahma, no dia 27 de fevereiro (quinta-feira de carnaval). Com um show exclusivo na abertura da festa, além dele vão se apresentar Tuca Fernandes e Matheus & Kauan. O Camarote Brahma Salvador está localizado próximo ao Clube Espanhol, na Avenida Oceânica, em Ondina>

28 de fevereiro - Circuito Dodô (Barra - Ondina) e Camarote Salvador>

Na sexta de carnaval, dia 28 de fevereiro, o trio de Léo, chamado Bloco do Nana vai fazer as alegrias dos foliões nas ruas do circuito Dodô, que percorre a orla da Barra à Ondina. O artista também fará um show especial no renomado Camarote Salvador, que costuma receber muitas celebridades em visita à capital baiana.>

1 de março - Circuito Dodô (Barra - Ondina) e Camarote Villa >

No dia 1 de março, no sábado, Léo Santanna também vai fazer uma dobradinha de apresentações. Além de botar o Bloco do Nana nas ruas do Barra Ondina, ele também vai se apresentar no Camarote Villa, localizado na Avenida Oceânica entre os dois bairros do circuito.>

3 de março - Camarote Club >