Dado Dolabella compartilha indiretas após fim do namoro com Wanessa Camargo

Ator ainda destacou mensagens de apoio que recebeu dos fãs

O ator Dado Dolabella, de 44 anos de idade, postou uma foto com legenda enigmática e uma sequência de stories no Instagram nesta quarta-feira (12) que foram interpretadas como indiretas aos questionamentos sobre o fim do relacionamento com Wanessa Camargo. Isso porque as mensagens foram compartilhadas horas após a cantora expor o fim da relação. >