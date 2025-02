DERMATOLOGISTA EXPLICA

Lipedema ou Celulite? Saiba como diferenciar e quando procurar um médico

As duas condições podem ser confundidas, mas tem origens e tratamentos distintos

O CORREIO ouviu a dermatologista Tais Valverde para ajudar diferenciar as duas questões, que afetam principalmente as mulheres. >

O que é Celulite?

Como tratar celulite?

O que é lipedema?

O lipedema é uma doença vascular reconhecida recentemente pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Caracteriza-se pela distribuição desproporcional do tecido adiposo, principalmente nas regiões do culote, coxas e perna. Sua origem ainda não é certa para a comunidade científica, mas se sabe que a condição pode ser agravada durante períodos de mudanças hormonais, como puberdade, gestação e menopausa.>

“O lipedema tem um padrão de destruição de gordura bem característico, você percebe que é um padrão do quadril pra baixo. A depender do grau ele fica bem evidente. Nas fases iniciais celulite e lipedema podem se confundir, mas o lipedema é uma gordura patológica que vem associada a dor, hipersensibilidade ao toque e fragilidade dos vasos capilares.>

Como tratar lipedema?

Para evitar mais inflamação da região, o tratamento pode ser conservador, primeiramente à base de dieta antiinflamatória. A drenagem linfática e meias de compressão indicadas pelo angiologista - médico especializado nos vasos sanguíneos podem ser indicadas com a evolução do quadro. Monitorizar a questão hormonal durante todo o tratamento é essencial.>

No caso do lipedema, é importante ter uma equipe multidisciplinar para acompanhar o caso, com dermatologista, angiologista, nutricionista e se for o caso, o cirurgião plástico. >