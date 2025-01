MÃO DE VACA?

Amigo defende Jojo Todynho após críticas por não pagar seu tratamento; entenda polêmica

Filipe Oliveira criou uma vaquinha online para angariar fundos para seu tratamento contra o câncer e funkeira milionária pediu doações

Parte do público desaprovou a atitude, já que a funkeira é milionária, mas mesmo assim não custeou o tratamento . “Eu acho engraçado as pessoas acharem assim: ‘Ah, porque ela tem dinheiro, por que ela não custeia tudo sozinha?’. Porque eu tenho uma vida, gente”, disse em entrevista ao Portal LeoDias.>

Jojo Todynho informou que já ajudou o amigo financeiramente, porém por outras responsabilidades não pôde dar o valor total necessário.Filipe confirmou e disse ainda que foi a própria cantora que teve a iniciativa de ajudá-lo. “Me ajudou financeiramente. Eu estava praticamente sem nada. Ela me ajudou muito e se disponibilizou a ficar ao meu critério se eu precisasse entrar em contato com ela para qualquer coisa”, contou.>

Depois que a cantora apareceu no vídeo pedindo ajuda ao amigo, ele contou que a quantidade de doações aumentou consideravelmente: “Após ela ter postado o vídeo, algumas pessoas me ajudaram financeiramente. Recebi muitas palavras de carinho, de amor… Muita gente começou a me seguir, me dar força no meu Instagram, coisa que me motivou muito”, relatou Filipe. >