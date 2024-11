VOLTOU ATRÁS

Jojo Todynho desiste da política 'para não perder a paz': 'Virei bandida'

Influenciadora digital desistiu dos planos de se candidatar nas eleições de 2026

Todynho ressaltou que com a desistência da vida pública, ela busca manter sua paz. "Hoje a gente vive uma população muito dividida. Tudo, principalmente o que eu falo muito, as pessoas tiram muito de contexto que elas querem encaixar na narrativa delas. E tá tudo bem. Então eu entendo que eu já não tenho muita paz. Eu não quero tirar o pouco de paz que eu tenho”, informou.

"Até ontem, quando eu nada tinha falado, nada tinha dito e tinha ficado quieta, eu era a melhor pessoa do mundo. Quando eu me posicionei, virei vagabunda, bandida. Eu pareço que sou foragida da Justiça. É ruindade (...) Porque eu disse que eu sou uma mulher de direita. Porque as pessoas querem o seu posicionamento, querem a sua opinião baseado no que elas falam", concluiu.