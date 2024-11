SEM PAPAS NA LÍNGUA

Jojo Todynho critica beneficiários do Bolsa Família e fala que vai deixar o país: 'Vou meter o pé'

A cantora ainda afirmou que “o Brasil está caminhando para ser uma Venezuela”

Anna Luiza Santos

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 20:12

Jojo Todynho Crédito: Reprodução

Nesta quinta-feira (07), a cantora Jojo Todynho usou as suas redes sociais para expor sua insatisfação com o comportamento da geração atual. Jojo declarou que os jovens brasileiros sofrem com a "síndrome de Peter Pan", em que não trabalham e nem estudam.

"Uma geração que acha que a vida é brincadeira. Uma geração que não me representa, que não trabalha, não estuda e vive a síndrome de Peter Pan, a eterna criança que não cresce. Sabe o que vai acontecer? Vocês só vão acordar para vida quando der uma m****. Eu costumo dizer que nasci na geração errada. Uma geração que não trabalha, não estuda e não respeita ninguém. Acha que na vida é tudo festa. Não é possível que o brasileiro aceite ganhar o salário mínimo desse e ainda acha que a ajuda de 600 reais [dado pelo governo] é uma maravilha", disparou a artista em seu Instagram.

No desabafo, Jojo revelou os seus planos de morar fora do Brasil. Segundo ela, a juventude daqui está dependente dos auxílios de assistência social do governo, como o Bolsa Família.

"O povo quer ir para festa em Copacabana, vamos celebrar. Está tudo lindo e tudo maravilhoso. A vida não é um morango! E sabe qual o absurdo maior? Estão fazendo filho adoidado. Se assegurando no Bolsa Família. Mas esse auxílio aí, sai do imposto que mamãe e vários empresários pagam. Se minha vida caminhando do jeito que está, muito bem, eu vou meter meu pé".

A campeã de "A Fazenda" ainda falou que o cenário atual do Brasil pode levar a um caminho de retrocesso, fazendo até uma comparação com a Venezuela.