FOTOGRAFIA PARA EVANDRO TEIXEIRA

Exposição no ME Ateliê de Fotografia homenageia o maior fotojornalista do país

Mostra homenageia os 90 anos do artista reunindo obras de 25 artistas

Luiza Gonçalves

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:29

Fotografias para Evandro Teixeira Crédito: Divulgação/ Mario Edson, Millena Paladino, Ana Kruschewsky

Exposição-presente dedicada aos 90 anos de um dos maiores fotojornalistas do país, Uma Fotografia para Evandro chega ao M.E. Ateliê da Fotografia, na Ladeira do Boqueirão, nesta terça-feira (19), a partir das 19h30. Celebrando o legado do fotógrafo baiano Evandro Teixeira (1935-2024), a mostra reúne 25 fotógrafos que, à luz de seus cliques, revelam as lições com o mestre, amigo e colega, e permanece em cartaz até o dia 5 de outubro.

Reconhecido internacionalmente, o legado de Evandro atravessou e inspirou gerações de brasileiros. É amplamente conhecido por seus registros da repressão de regimes militares no Brasil e no Chile, bem como por eventos marcantes, como a morte do poeta chileno Pablo Neruda. Ao longo de sua carreira, Evandro publicou seis livros de relevância internacional, entre eles Fotojornalismo (1998), que atualmente faz parte do acervo da biblioteca do Centro de Artes George Pompidou – Paris, e Canudos: 100 Anos (1997), no qual eterniza os vestígios e sobreviventes da guerra.

“Há um projeto no ateliê que homenageia anualmente algum nome da arte e da cultura pelo legado e pela trajetória deixada para a humanidade. Evandro estava selecionado por ser o maior dos fotojornalistas brasileiros, com um trabalho e uma trajetória de grande relevância para o Brasil. A ideia era homenageá-lo em vida, no entanto, nos deixou no ano passado. Optamos por manter a homenagem comemorando os seus 90 anos e os sete anos de existência do ateliê”, explica o fotógrafo e curador da exposição, Mário Edson.

A convite de Edson, foram selecionados amigos, colegas e admiradores de Evandro, reunindo pessoas que conviveram com ele, seja no trabalho ou no cotidiano, e que participaram de oficinas, palestras e saídas fotográficas com ele, e que deveriam ofertar um presente: uma fotografia autoral própria. “Não queria que os fotógrafos construíssem narrativas seguindo Evandro, fazendo releitura ou coisa parecida. Daí pensei: como estamos prestando um tributo, vamos fazê-lo presenteando com a imagem que os fotógrafos lhe dariam se entre nós ainda estivesse”, diz Edson.

Assim, a inspiração vinda de Evandro Teixeira norteia a escolha das obras, atreladas ao olhar único de cada um dos artistas convidados. Um dos fotógrafos presentes na mostra será o artista, advogado e amigo de longa data de Evandro, Jayme Lemos. Parceiros em diversas saídas fotográficas, Lemos relembra o olhar sensível do amigo durante uma viagem a Maragogipinho. “Nessas ocasiões, sem dúvidas, o que mais me chamou a atenção foi o seu olhar periférico. Sempre atento aos acontecimentos e capaz de antever as possíveis e prováveis cenas que se formariam para a foto desejada. Sempre procurando destacar e retratar com dignidade a pessoa humana”, diz Lemos.

Inspiração e reverência

Na exposição, sua fotografia também é carregada de sentimentos especiais por ter sido, de fato, um presente ofertado ao amigo. “Primeiro, trata-se de um registro de fragmento de tempo/espaço que retrata o universo do Sertão, tão caro a Evandro. Segundo, porque é uma foto que ele adorava. Várias vezes, aqui em casa, eu o vi parado, olhando esta foto na parede, com o pensamento longe. Até que um dia ele me disse: ‘Esta é uma foto que eu gostaria de ter feito. Você me dá uma cópia?’ Logo providenciei a foto, que ele levou e colocou em seu gabinete no Rio, onde permanece até hoje”, compartilha Lemos.

Para Mário Edson, a inauguração de Uma Fotografia para Evandro chega com um caráter de reconhecimento e agradecimento pelo extraordinário trabalho e pela humanidade de Teixeira, destacando seu papel marcante na cobertura de eventos da história brasileira. “O Evandro conseguiu registros icônicos. Seu compromisso com os fatos e, antes de tudo, com as pessoas, é singular no universo fotográfico. Sua contribuição é de valor inestimável. Ele procurava, através da fotografia, colocar em evidência nua e clara a realidade contundente da nossa sociedade, quando muitas vezes as palavras não eram suficientes, já que eram limitadas pela censura. Para tanto, ele usava como arma a sua Leica”, finaliza.