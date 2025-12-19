Ícone do reggae, Edson Gomes se apresenta em Correntina neste sábado (20)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:55
Ícone do reggae brasileiro, o cantor e compositor Edson Gomes vai se apresentar em Correntina, no Oeste da Bahia, neste sábado (20). A expectativa é que o show tenha a presença de um grande público tanto do município quanto de outras cidades da região, contribuindo para fortalecer o calendário cultural e turístico de Correntina.
A apresentação será realizada na Praça Raimundo Sales, logo após inauguração oficial da Clínica da Mulher e da Criança, equipamento construído pela Prefeitura de Correntina. O show promete movimentar a economia local, o comércio, a rede hoteleira e os serviços, consolidando Correntina como destino de grandes eventos no Oeste da Bahia.
Reconhecido nacionalmente como um dos maiores nomes do reggae brasileiro, Edson Gomes sobe ao palco acompanhado da Banda Cão de Raça, em uma apresentação que celebra décadas de carreira e reúne sucessos que marcaram gerações. A programação da noite conta ainda com shows de Rodrigo Falcão e Willis do Forró.
O evento integra a estratégia do município de valorizar a cultura, impulsionar o turismo e promover grandes encontros populares, atraindo visitantes de cidades vizinhas e reforçando a imagem de Correntina como polo regional de lazer, cultura e eventos.
“Estamos trabalhando com planejamento para transformar Correntina em um destino cada vez mais atrativo. Investimos em cultura, eventos populares e promoção turística porque entendemos que o turismo gera emprego, renda e movimenta toda a economia local. Grandes shows como este não são ações isoladas, fazem parte de uma política pública estruturada para valorizar nossa cidade, nossa cultura e atrair visitantes de toda a região”, afirmou o prefeito Mariano Correntina.