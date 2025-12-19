MÚSICA

Ícone do reggae, Edson Gomes se apresenta em Correntina neste sábado (20)

Show acontece na Praça Raimundo Sales

Pombo Correio

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:55

Edson Gomes fará apresentação Crédito: Divulgação

Ícone do reggae brasileiro, o cantor e compositor Edson Gomes vai se apresentar em Correntina, no Oeste da Bahia, neste sábado (20). A expectativa é que o show tenha a presença de um grande público tanto do município quanto de outras cidades da região, contribuindo para fortalecer o calendário cultural e turístico de Correntina.

A apresentação será realizada na Praça Raimundo Sales, logo após inauguração oficial da Clínica da Mulher e da Criança, equipamento construído pela Prefeitura de Correntina. O show promete movimentar a economia local, o comércio, a rede hoteleira e os serviços, consolidando Correntina como destino de grandes eventos no Oeste da Bahia.

Reconhecido nacionalmente como um dos maiores nomes do reggae brasileiro, Edson Gomes sobe ao palco acompanhado da Banda Cão de Raça, em uma apresentação que celebra décadas de carreira e reúne sucessos que marcaram gerações. A programação da noite conta ainda com shows de Rodrigo Falcão e Willis do Forró.

O evento integra a estratégia do município de valorizar a cultura, impulsionar o turismo e promover grandes encontros populares, atraindo visitantes de cidades vizinhas e reforçando a imagem de Correntina como polo regional de lazer, cultura e eventos.