Jojo Toddynho posa ao lado de Michelle e diz que vai retirar do ar música ‘Arrasou, Viado’

Foto com a ex-primeira dama foi criticada por seguidores de Jojo

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de setembro de 2024 às 18:03

Jojo e Michelle Bolsonaro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Jojo Todynho avisou, no sábado (14), que vai solicitar a retirada de sua música “Arrasou, Viado” do YouTube e das plataformas de streaming, após uma foto sua com a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, repercutir negativamente nas redes sociais.

Para a ex-participante de A Fazenda, a letra da canção – que se tornou um hino de empoderamento e apoio à comunidade LGBTQIAPN+ – foi criada em um contexto que não representa mais o que ela acredita hoje.

A aproximação de Jojo e Michelle ocorre após a cantora declarar apoio ao candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro Ramagem (PL). Com o aceno à ultradireita, há a especulação de que Jojo Toddynho também deve entrar na política. O apoio dela a figuras políticas que defendem pautas conservadoras e a consequente exclusão da música “Arrasou, Viado” gerou um forte debate nos movimentos sociais de esquerda.

“Até que ponto figuras públicas podem sustentar uma postura que parece contradizer sua própria história e realidade?”, questionou o ativista Denilson Cadête, em artigo publicado no portal Seremos Resistência.

Jojo Toddynho, por sua vez, fez o adendo de que, independentemente de sua opinião, merece respeito: “Lançamos ‘Arrasou, Viado’. E eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja qualquer escolha que a gente faz da nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos. É por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe de ‘Arrasou, Viado’ e tirar das plataformas digitais”.

E completou: “A vida não funciona assim, o mundo não gira dessa forma. Se as pessoas colocaram algum tipo de expectativa em mim, isso é um problema delas, não meu. O fato de não gostar de alguém não me dá o direito de ir nas redes sociais dela para atacar e falar o que eu bem entender. Não estou aqui para me dar nenhum tipo de desculpa ou justificativa. Eu vim aqui falar para vocês que respeito é bom e todo mundo gosta”.