Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Envelhecer não é fácil

É uma luta cara, cansativa e, muitas vezes, cruel. Uma corrida contra o tempo que não deveria existir

  • Foto do(a) author(a) Gabriela Cruz

  • Gabriela Cruz

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 11:11

De Tudo Que eu Vejo
Cada ano que passa parece deixar tudo um pouco mais complexto Crédito: Reprodução

Em junho, completei 50 anos. Não sei se foi pelo peso simbólico da data ou se foi apenas o momento em que decidi prestar mais atenção, mas percebi mudanças que talvez já estivessem acontecendo há algum tempo na minha maneira de pensar e na forma como me coloco no mundo. Me senti mais inteligente, mais criativa, mais serena. Descobri que consigo olhar para um problema como um todo e encontrar caminhos que antes pareciam invisíveis. Ao mesmo tempo, notei a pele com uma textura diferente e uma leve perda de agilidade em certos movimentos — algo que depois entendi não ter a ver com a idade, mas sim com a falta de condicionamento físico, que já estou tratando de resolver.

Essas percepções me fizeram pensar sobre como a sociedade olha para as mulheres que chegam aos 50. O IBGE aponta que 64% das brasileiras acima dessa idade enfrentam dificuldade de se recolocar profissionalmente. O dado se agrava quando falamos de negras e periféricas, o que revela que o etarismo não vem sozinho: ele caminha de mãos dadas com o racismo e com as desigualdades econômicas. E, muitas vezes, não é só uma questão de procurar emprego — é enfrentar um sistema que insiste em desvalorizar a experiência e a trajetória de vida de quem já construiu tanto.

Penso também nas mulheres que, ao longo da vida, colocaram a família em primeiro lugar, cuidaram de filhos, casa, parentes, e só agora sentem o desejo ou a necessidade de iniciar uma carreira ou empreender. Para elas, a barreira é ainda mais alta. Além dos desafios naturais de quem muda de área ou começa do zero, há o peso do preconceito. E esse preconceito, infelizmente, pode vir de fora e, também, de dentro, em forma de autossabotagem, fruto de uma vida inteira ouvindo que “já passou a hora” ou que “não é mais possível”.

E como se não bastasse, ainda existe a pressão estética — um conjunto de expectativas que força a mulher a se manter “jovem” a qualquer custo. Isso pode significar pintar os cabelos para esconder os fios brancos, investir em procedimentos estéticos (quando há recursos), vigiar o corpo para evitar engordar ou para manter o tônus muscular. É uma luta cara, cansativa e, muitas vezes, cruel. Uma corrida contra o tempo que não deveria existir.

Wladia Góes

De Tudo Que eu Vejo
Wladia Goés fala sobre o climatério sem tabu Crédito: Bruno Gomes

Entre as mulheres que transformam o envelhecer em potência está a baiana Wladia Góes. Ligada à moda – ela criou a marca 220 Voltz -, encontrou novos interesses na pandemia e hoje, a caminho dos 50 anos, se tornou uma voz nacional ao falar sobre beleza, bem-estar e um tema que ainda é tabu para muitas mulheres: o climatério - período que abrange o antes, o durante e o depois da menopausa, marcado por alterações hormonais, ondas de calor, mudanças no sono e variações de humor. Ao sentir os sintomas dessa transição, Wladia criou o quadro “Climatério é Você”, no qual aborda o assunto com humor, mas sem deixar de provocar reflexões necessárias. Em setembro, ela realiza um evento sobre o tema que promete movimentar Salvador — e que, claro, vai aparecer por aqui.

Diretor criativo

Em meio a títulos como CEO ou presidente, cada vez mais pessoas acrescentam um termo que até pouco tempo atrás ficava restrito ao universo da moda, da publicidade e do design: diretor criativo. Se antes esse cargo parecia ligado apenas a campanhas publicitárias ou coleções de moda, agora aparece em empresas que vão de tecnologia a gastronomia. A função vai além de cuidar da estética: envolve traduzir conceitos e valores em experiências, narrativas e imagens coerentes com a visão de quem lidera a marca. É como se o “fundador” dissesse: “Eu também sou a pessoa que garante que a alma dessa empresa apareça para o mundo”.

Diretor de movimento

De Tudo Que eu Vejo
Jorge Dorsinville dirigindo Kristen Bell Crédito: Reprodução

Outro título que me chama atenção — e que, nesse caso, foi praticamente criado por um brasileiro — é o de diretor de movimento. Jorge Dorsinville, que já integrou o balé de Daniela Mercury e atuou no teatro, hoje mora em Nova York e é pioneiro nesse ofício. Ele cria sequências de movimentos que servem de guia para campanhas de moda e beleza. Personagens — que podem ser modelos, mas também atrizes, cantoras ou artistas de outras áreas — reproduzem sua coreografia diante das câmeras. Jorge já trabalhou com marcas como Balmain, Revlon, Lâncome, dirigindo nomes como Kristen Bell, Isabella Rossellini e Amanda Seyfried, Chloe Fineman e Ashley Graham.

De Tudo Que eu Vejo
Com a modelo Ashley Graham Crédito: Reprodução

Mundo ilimitado

E, nessa energia da criatividade, quem vem se jogando como poucos — e servindo de exemplo do que é possível se tornar — é Pharrell Williams. Hoje a gente o chama simplesmente de “criativo”, porque definir exatamente o que faz é quase impossível. Pharrell acaba de lançar uma plataforma que mistura música, moda, design e conexões - eventos, lançamentos de produtos, músicas e colaborações. O “mundo ilimitado de Virginia”, como ele define, começa oferecendo roupas, moda praia, acessórios e itens para casa, tudo embalado por uma comunicação visual divertida. Para conhecer, visite blackyachtrock.com.

De Tudo Que eu Vejo
Arte de Sam Clayman para a comunicação visual da Virginia Crédito: Reprodução

Mais recentes

Imagem - Rita Lee - Uma Autobiografia Musical, com Mel Lisboa, chega a Salvador em outubro; veja ingressos

Rita Lee - Uma Autobiografia Musical, com Mel Lisboa, chega a Salvador em outubro; veja ingressos
Imagem - Os “Labubus” do K-pop: conheça os personagens que são símbolos de identidade e conexão entre fãs

Os “Labubus” do K-pop: conheça os personagens que são símbolos de identidade e conexão entre fãs
Imagem - Sombras monocromáticas: como usar técnica que conquistou as famosas

Sombras monocromáticas: como usar técnica que conquistou as famosas

MAIS LIDAS

Imagem - Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia
01

Quem são as três mulheres achadas mortas após passeio com cachorro no sul da Bahia

Imagem - Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil
02

Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil

Imagem - Água doce ou salgada? Conheça 10 praias onde o mar encontra o rio
03

Água doce ou salgada? Conheça 10 praias onde o mar encontra o rio

Imagem - Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história
04

Cadela emociona ao encontrar cobertor de tutora em parque; confira história