POLÊMICA

Jojo Todynho revela que é de direita e vai se candidatar em 2026

Na live, a cantora disse que o ex foi seu "maor arrependimento da minha vida". "Aproveitador, descarado, mentiroso, tenho vergonha. Mas eu vou sempre ser Jojo. Você vai ter sempre minha sombra atrás de você", disparou. A cantora ainda se manifestou contra a deputada Erika Hilton, que chamou a dona do hit "Que tiro foi esse" de traidora.

"Quer falar de mim, fale baixo. Eu te prometi algo? Traidora? Traição por quê? Sou sua amiga para te trair? Ando com você para me chamar de traidora? Se bota no seu lugar. Não sou sua amiga", afirmou.

Jojo vai retirar música das plataformas

A explicação foi feita em stories, no sábado (14). "Quando lançou Que Tiro Foi Esse? foi uma explosão mundial. Sem palavras. Eu fui abraçada por todos, todos. Sem exceção de pessoas, todo mundo me abraçou e eu sou muito grata a isso. Aí surgiu a ideia: poxa, vamos fazer uma música em agradecimento também ao movimento LGBTQIAP+ - não sei pronunciar E eu, na hora: ‘vambora!’. Aí lançamos Arrasou, Viado", afirmou.

"Na segunda-feira eu vou pedir para tirar do YouTube o clipe de Arrasou, Viado. Tirar das plataformas digitais, também. Porque em momento algum eu quis me aproveitar de comunidade, de bandeira, de ninguém, nunca. Se eu me aproveitasse das pessoas eu estava além do que estou hoje", acrescentou.