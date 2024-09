INSEGURANÇA

Jojo Todynho encontra projéteis de bala dentro de casa após tiroteio: 'Bala tá voando'

A influenciadora digital Jojo Todynho, compartilhou com os seguidores, mais uma vez, projéteis de balas que caíram dentro de sua casa. Nos stories, nesta terça-feira (11), a ex-participante do reality A Fazenda mostrou três restos de capsulas de balas de fuzil.

"Vocês estão aí no direct pedindo para ver. Essa foi a primeira que caiu, depois essa e essa foi encontrada anteontem. Olha...", disse, com os projeteis em mãos. "Gente, bala tá voando, muito tiro", relatou. "Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão."

Jojo Todynho mora na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa não foi a primeira vez em que a casa da influenciadora recebe restos dos tiroteios da região: em outras duas ocasiões ela já havia compartilhado com nas redes sociais.

Embora a região tenha uma recorrência de eventos do tipo, Jojo afirmou que não pensa em se mudar do imóvel. "'Por que você não foi morar na Barra?' Não gosto, gosto de morar aqui", afirmou. "Meu povo, meus vizinhos, vim de Bangu, estou acostumada com o barulho de tiro. É preocupante. Quando a bala come, ninguém sai no quintal, fico quietinha, sou a primeira a correr. Coloco os cachorros para dentro, fazer o quê?".