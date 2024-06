Ex de Jojo Todynho, Lucas Souza é hospitalizado após ter affair com homem exposto

Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, 23 anos, foi hospitalizado com uma crise de ansiedade no sábado (8), depois de ter um vídeo com o designer e apresentador Laéllyo Mesquita, 33, divulgado por uma coluna de fofoca.