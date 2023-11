A Fazenda 2023: Lucas Souza bate o sino e desiste de reality show após brigas com Black

Lucas Souza bateu o sino e desistiu de A Fazenda 2023 nesta quarta-feira, 22, após uma série de brigas acaloradas com o ex-BBB Cezar Black. Com isso, o peão deixa de disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show da Record TV. A informação foi confirmada ao Estadão pela assessoria de imprensa da emissora.



"O peão Lucas oficialmente desistiu da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo", disseram.



Os peões ficaram surpresos quando foram comunicados da desistência de Lucas. Jaqueline, inclusive, chorou muito — eles tinham um romance no programa.