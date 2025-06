FIM DE SEMANA

Últimos dias de Salvador Restaurant Week: consulte o site e escolha onde aproveitar o menu especial

Nesta reta final já é possível votar nos destaques desta edição

Este fim de semana marca a reta final para os apreciadores da gastronomia de Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana experimentarem as criações do Salvador Restaurant Week (SRW). A edição de junho do festival gastronômico chega ao seu encerramento neste domingo (15), e sexta, sábado e domingo são os últimos dias para garantir um lugar à mesa dos 131 empreendimentos participantes. >