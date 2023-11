Lucas Souza fala pela primeira vez sobre sua desistência em ‘A Fazenda 15'

Lucas Souza se pronunciou pela primeira vez após desistir de sua participação no reality A Fazenda. O ex-participante do programa da Record publicou um vídeo na noite desta quinta-feira, 23. Em seu perfil no Instagram, Lucas explicou que decidiu sair do programa para priorizar sua saúde mental. "Passando aqui para falar que está tudo bem, na medida do possível, é claro! Tô com um mix de emoções, acabei de sair", iniciou.