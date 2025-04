OPORTUNIDADE

Senar abre inscrições para seleção com salários de até R$ 11 mil

Há vagas para Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, Itapetinga e Luís Eduardo Magalhães

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) abriu, nesta sexta-feira (25), as inscrições para o processo seletivo de profissionais para o preenchimento de 29 cargos e formação de cadastro reserva. As candidaturas serão aceitas até o dia 12 de maio. Os salários variam entre R$ 2,3 mil e R$ 11,3 mil. Há vagas para Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, Itapetinga e Luís Eduardo Magalhães.

As contratações se dão pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a jornada de trabalho é de 40h ou 44h semanais, por tempo indeterminado. O Senar oferece, além do salário, vale-refeição e/ou alimentação, assistência médica subsidiada, auxílio-creche e seguro de vida.