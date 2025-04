CASA CAIU

Coordenadores são exonerados após investigações de fraude em provas do Detran

Funcionários de Barreiras são investigados pelo Ministério Público

Dois coordenadores da 10ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Barreira, no Extremo Oeste do estado, foram exonerados do cargo. A medida foi tomada após iniciada investigação que apura um esquema criminoso no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) suspeito de adulteração de resultados de provas e emissão fraudulenta de documentos ligados à habilitação de condutores e circulação de veículos. A exoneração foi publicada do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (24). >