DENÚNCIA

Quadrilha é investigada por adulterar resultados de provas no Detran da Bahia

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra investigados pelo MPBA por crimes de corrupção passiva majorada, falsidade ideológica e associação criminosa

Esther Morais

Publicado em 23 de abril de 2025 às 17:05

Operação “Fraus Omnia” desarticula esquema criminoso no departamento de trânsito de Barreiras Crédito: Divulgação MP-BA

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta quarta-feira (23) nos municípios de Barreiras e São Desidério, no interior da Bahia, como parte da Operação “Fraus Omnia”. A ação é contra investigados por envolvimento em um esquema criminoso relacionado à adulteração de resultados de provas e à emissão fraudulenta de documentos ligados à habilitação de condutores e à circulação de veículos. >

Até o momento, foram apreendidos R$ 282.950 em espécie, cheques no valor de RS 14.220, um celular, um caderno com anotações diversas, um carimbo e dois extratos bancários. De acordo com a investigação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), o grupo investigado atua de forma estruturada no âmbito da 10ª Ciretran do Município de Barreiras, com participação interligada em diferentes etapas das fraudes. >

As investigações revelaram a existência de indícios da prática de crimes como corrupção passiva majorada, falsidade ideológica, associação criminosa e continuidade delitiva.>

As apurações apontam que a organização criminosa fraudava exames de habilitação de condutores e nas vistorias de veículos, visando à obtenção de vantagens patrimoniais ilícitas. O esquema teria a influência de um empresário local que, embora não ocupasse cargo público, exerceria forte controle sobre o funcionamento do órgão, estabelecendo, segundo a denúncia, um verdadeiro “balcão de negócios”.>

Em nota, o Detran informou que encontra-se em processo de levantamento e análise das informações que fundamentaram a operação. >

A investigação aponta, ainda, que o esquema possivelmente incluía negociações para aprovação fraudulenta em provas práticas, como a de baliza, com participação de instrutores de autoescolas; adulteração de resultados em provas teóricas realizadas em computador; e manipulações em processos de vistoria veicular. >

A decisão judicial que autorizou as buscas foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Barreiras, com o objetivo de colher elementos probatórios que auxiliem no completo esclarecimento dos fatos.>