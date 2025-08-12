EMPREGO

IBGE vai abrir concurso com 9.580 vagas; veja a distribuição

As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino médio completo

Trabalhadores do IBGE Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) recebeu autorização oficial para realizar um novo processo seletivo simplificado, com o objetivo de contratar 9.580 profissionais em caráter temporário. A portaria que libera a seleção foi publicada nesta terça-feira (12) no Diário Oficial da União.

As vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo e serão distribuídas em duas funções distintas. A maior parte das oportunidades, 8.480, é para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento, com atuação voltada à coleta de dados em pesquisas estatísticas. Outras 1.100 vagas serão ofertadas para o posto de Supervisor de Coleta e Qualidade, responsável por supervisionar e garantir a qualidade das informações obtidas em campo.

Segundo o texto publicado, os selecionados irão atuar na "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional".

Os contratos terão duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por até três anos, de acordo com as necessidades do instituto. As remunerações para cada função ainda serão definidas, respeitando os limites legais.

A seleção será realizada por meio de um processo seletivo simplificado, cuja divulgação será feita amplamente. O edital de abertura das inscrições deve ser publicado dentro do prazo máximo de seis meses, a contar da data de autorização do concurso.