Saiba de onde é a aposta baiana que faturou R$ 40 mil na Mega-Sena

Prêmio saiu para cidade do Centro Norte

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 22:41

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Uma aposta baiana tirou a sorte a grande e faturou o prêmio principal no concurso de nº 2900 do jogo lotérico Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. O bilhete da Bahia foi um dos que acertaram cinco dos seis números sorteados. O felizardo vai ganhar R$ 40,4 mil. O prêmio principal de R$ 39 milhão foi sorteado na noite desta terça-feira (12), no entanto, ninguém venceu.



A aposta foi realizada por meio dos canais eletrônicos da Caixa Econômica e saiu da cidade de Presidente Dutra, na região de Irecê. Os números sorteados nesta terça-feira foram: 33, 50, 54, 55, 59, 60. O prêmio do próximo sorteio, a ser realizado nesta quinta-feira (14), está estimado em R$ 47 milhões.

Como faço para jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Como faço para sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.