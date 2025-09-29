Senai abre 2 mil vagas para cursos gratuitos; saiba como se candidatar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:21
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) lançou 2 mil vagas gratuitas em cursos de capacitação no formato de ensino a distância (EaD). As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de outubro no site oficial da instituição.
Os cursos terão duração de até seis semanas. Para participar, os estudantes devem ter, no mínimo, 16 anos; autodeclaração de baixa renda; e acesso a computador e internet. As aulas será iniciadas entre 13 e 23 de outubro.
As aulas acontecerão no “Ambiente Virtual de Aprendizagem do Senai”, sem necessidade de comparecer presencialmente. O certificado será concedido aos estudantes com aproveitamento igual ou maior que 70%.
O resultado da seleção será divulgado no site, entre os dias 10 e 22 de outubro.