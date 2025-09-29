Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Senai abre 2 mil vagas para cursos gratuitos; saiba como se candidatar

Inscrições podem ser feitas até o dia 23 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:21

SESI e SENAI contribuem para a capacitação profissional voltada à indústria em Camaçari
Senai Camaçari Crédito: Leandro Silva/Coperphoto/Sistema FIEB

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) lançou 2 mil vagas gratuitas em cursos de capacitação no formato de ensino a distância (EaD). As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de outubro no site oficial da instituição.

Os cursos terão duração de até seis semanas. Para participar, os estudantes devem ter, no mínimo, 16 anos; autodeclaração de baixa renda; e acesso a computador e internet. As aulas será iniciadas entre 13 e 23 de outubro.

As aulas acontecerão no “Ambiente Virtual de Aprendizagem do Senai”, sem necessidade de comparecer presencialmente. O certificado será concedido aos estudantes com aproveitamento igual ou maior que 70%.

O resultado da seleção será divulgado no site, entre os dias 10 e 22 de outubro.

Leia mais

Imagem - Juízes e promotores poderão ser fiscalizados por geolocalização; saiba mais

Juízes e promotores poderão ser fiscalizados por geolocalização; saiba mais

Imagem - Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia

Shopee abre mais de 10 mil vagas de emprego para o final de ano; veja quantas são na Bahia

Imagem - Crea prorroga prazo de inscrições para concurso com salários de até R$ 11,3 mil

Crea prorroga prazo de inscrições para concurso com salários de até R$ 11,3 mil

Mais recentes

Imagem - Justiça mantém liberdade de filho de vereadora que atropelou maratonista em Salvador

Justiça mantém liberdade de filho de vereadora que atropelou maratonista em Salvador
Imagem - Família suspeita de agiotagem tem prisão convertida em preventiva na Bahia

Família suspeita de agiotagem tem prisão convertida em preventiva na Bahia
Imagem - Homem é executado após ser retirado de casa à força por criminosos na Bahia

Homem é executado após ser retirado de casa à força por criminosos na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030
01

Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030

Imagem - Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'
02

Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'

Imagem - Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran
03

Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
04

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil