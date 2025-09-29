OPORTUNIDADE

Senai abre 2 mil vagas para cursos gratuitos; saiba como se candidatar

Inscrições podem ser feitas até o dia 23 de outubro

Millena Marques

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:21

Senai Camaçari Crédito: Leandro Silva/Coperphoto/Sistema FIEB

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) lançou 2 mil vagas gratuitas em cursos de capacitação no formato de ensino a distância (EaD). As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de outubro no site oficial da instituição.

Os cursos terão duração de até seis semanas. Para participar, os estudantes devem ter, no mínimo, 16 anos; autodeclaração de baixa renda; e acesso a computador e internet. As aulas será iniciadas entre 13 e 23 de outubro.

As aulas acontecerão no “Ambiente Virtual de Aprendizagem do Senai”, sem necessidade de comparecer presencialmente. O certificado será concedido aos estudantes com aproveitamento igual ou maior que 70%.