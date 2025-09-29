SUSTO

Carro de padre é atingido por tiro no Nordeste de Amaralina

Líder estava com outros dois religiosos dentro do veículo; não houve feridos

Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:02

Carro de padre é atingido por tiro no Nordeste de Amaralina Crédito: Reprodução

O carro do padre Rafael de Freitas, responsável pela paróquia Santo André, no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi atingido por um tiro na noite de domingo (28). O líder estava com outros dois religiosos dentro do veículo, mas ninguém ficou ferido.

Em um vídeo gravado pelo próprio padre, ele dá detalhes do que aconteceu: "Pela segunda vez, nosso carro foi acertado. Olha [mostra o projétil], dentro do carro. O chumbo brocou meu carro".

Procurada, a Polícia Militar informou que houve uma troca de tiros com suspeitos na região no final da tarde. O confronto ocorreu na localidade conhecida como Santo André. Segundo a corporação, policiais militares do 30º BPM realizavam rondas na área quando se depararam com um grupo de indivíduos armados que, diante da presença dos agentes, atirou. Houve revide e os criminosos fugiram.

Ao realizaram uma varredura no local, moradores informaram que uma mulher estava ferida na perna. Ela foi socorrida pelos militares para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico, e o patrulhamento foi intensificado na região.