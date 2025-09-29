Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carro de padre é atingido por tiro no Nordeste de Amaralina

Líder estava com outros dois religiosos dentro do veículo; não houve feridos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 09:02

Carro de padre é atingido por tiro no Nordeste de Amaralina
Carro de padre é atingido por tiro no Nordeste de Amaralina Crédito: Reprodução

O carro do padre Rafael de Freitas, responsável pela paróquia Santo André, no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi atingido por um tiro na noite de domingo (28). O líder estava com outros dois religiosos dentro do veículo, mas ninguém ficou ferido.

Em um vídeo gravado pelo próprio padre, ele dá detalhes do que aconteceu: "Pela segunda vez, nosso carro foi acertado. Olha [mostra o projétil], dentro do carro. O chumbo brocou meu carro". 

Procurada, a Polícia Militar informou que houve uma troca de tiros com suspeitos na região no final da tarde. O confronto ocorreu na localidade conhecida como Santo André. Segundo a corporação, policiais militares do 30º BPM realizavam rondas na área quando se depararam com um grupo de indivíduos armados que, diante da presença dos agentes, atirou. Houve revide e os criminosos fugiram.

Ao realizaram uma varredura no local, moradores informaram que uma mulher estava ferida na perna. Ela foi socorrida pelos militares para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico, e o patrulhamento foi intensificado na região.

A Polícia Civil informou que não encontrou registro do caso. A Arquidiocese de São Salvador não irá se pronunciar. 

Leia mais

Imagem - Jovem sofre cegueira temporária após tomar bebida alcoólica adulterada; amigo está em coma

Jovem sofre cegueira temporária após tomar bebida alcoólica adulterada; amigo está em coma

Imagem - Inscrições para 100 vagas de emprego em prefeitura baiana terminam nesta segunda (29)

Inscrições para 100 vagas de emprego em prefeitura baiana terminam nesta segunda (29)

Imagem - Família é internada após tomar iogurte envenenado na Bahia; pai está em estado grave

Família é internada após tomar iogurte envenenado na Bahia; pai está em estado grave

Mais recentes

Imagem - Justiça mantém liberdade de filho de vereadora que atropelou maratonista em Salvador

Justiça mantém liberdade de filho de vereadora que atropelou maratonista em Salvador
Imagem - Senai abre 2 mil vagas para cursos gratuitos; saiba como se candidatar

Senai abre 2 mil vagas para cursos gratuitos; saiba como se candidatar
Imagem - Família suspeita de agiotagem tem prisão convertida em preventiva na Bahia

Família suspeita de agiotagem tem prisão convertida em preventiva na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030
01

Profissões do Futuro: quais carreiras estarão em alta até 2030

Imagem - Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'
02

Grazi Massafera revela atores que a humilharam por ser ex-BBB: 'Foi uma tortura até Verdades Secretas'

Imagem - Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran
03

Morre, aos 99 anos, a atriz e comediante Berta Loran

Imagem - Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil
04

Concursos no Judiciário: tribunais abrem editais com salários de até R$ 34 mil