PROCESSO SELETIVO

Inscrições para 100 vagas de emprego em prefeitura baiana terminam nesta segunda (29)

Funções são de agente de apoio para o Projeto Verão, agente de salvamento aquático e agente de apoio à limpeza

Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 07:16

Mata de São João Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Mata de São João

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), encerram nesta segunda-feira (29). Ao todo, são 100 vagas distribuídas entre as funções de agente de apoio para o Projeto Verão, agente de salvamento aquático e agente de apoio à limpeza, com regime de contratação via Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Os salários variam entre R$ 1.592 e R$ 1.668.

As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas presencialmente entre os dias 23 e 29 de setembro de 2025 (exceto 27 e 28), das 8h às 12h e das 13h às 16h, no Centro de Convenções da Praia do Forte.

Para participar, é necessário entregar formulário de inscrição preenchido, cópia do documento de identidade, currículo assinado e comprovação de experiência na função escolhida.

O processo seletivo será composto por análise de currículo e entrevista para os cargos de agente de apoio ao Projeto Verão e agente de apoio à limpeza, e por análise de currículo, entrevista e teste de aptidão física para a função de agente de salvamento aquático. O prazo de validade da seleção é de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.