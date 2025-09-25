Acesse sua conta
Crea prorroga prazo de inscrições para concurso com salários de até R$ 11,3 mil

Há vagas para nível médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:54

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB) Crédito: Reprodução

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB) prorrogou o prazo de inscrições para o concurso público que visa preencher 20 vagas imediatas de nível médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de outubro, no site do Instituto Darwin. Os salários são de até R$ 11.382,08.

Há cobrança de taxa de inscrição de R$ 90 para cargos de nível médio e técnico; e R$ 105 para cargos de nível superior. 

Dentre as vagas a serem preenchidas, há oportunidades para assistente administrativo, fiscal, técnico operacional, advogado, contador, engenheiro, auditor, analista administrativo e analista de sistema.

Quadro de vagas do concurso para o Crea-PB

Quadro de vagas do concurso para o Crea-PB
Quadro de vagas do concurso para o Crea-PB por Reprodução/Edital
1 de 2
Quadro de vagas do concurso para o Crea-PB por Reprodução/Edital

A aplicação da prova objetiva e discursiva será realizada no dia 26 de outubro e terá quatro horas de duração. O exame será avaliado pelo Instituto Darwin.

