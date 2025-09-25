Acesse sua conta
Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia

Wellington Mattos, que tem 155 mil inscritos no Youtube, é suspeito de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e posse ilegal de arma

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 09:00

Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia
Crédito: Reprodução

O youtuber Wellington Mattos foi preso na manhã de quarta-feira (24) após trocar tiros com a polícia e usar companheira e filho como escudo no bairro Feira X, em Feira de Santana, no centro-norte baiano. Uma live aberta pela esposa do suspeito mostra o confronto. No vídeo, ela ainda grita: "Se você atingir meu marido, eu estou gravando a sua cara. Socorro. Meu filho pequeno está no meui colo". Não houve feridos. 

Segundo a Polícia Civil, a ação, realizada por uma equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana), começou com uma denúncia de que havia armas e drogas na residência do influenciador, mas os policiais foram recebidos a tiros pelo suspeito, que se encontrava no andar superior do imóvel.

"Ele ameaçou atirar contra quem se aproximasse, mas, após negociação, desceu, tentou utilizar a companheira e a criança como escudo e, em seguida, se rendeu", diz uma nota da corporação. A arma utilizada, uma pistola calibre .380, foi entregue aos policiais.

Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia

Reprodução / Redes sociais
Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia por Reprodução / Redes sociais
Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia por Reprodução / Redes sociais
Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia por Reprodução / Redes sociais
Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia por Reprodução / Redes sociais
Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia por Reprodução / Redes sociais
Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia por Reprodução / Redes sociais
Youtuber é preso após atirar contra polícia e usar esposa e filho de escudo na Bahia por Reprodução / Redes sociais
1 de 8
Polícia Civil prende suspeito por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Feira de Santana por Reprodução / Redes sociais

Na casa, foram apreendidos pés de maconha, estojos de munição e uma balaclava. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou perícia no local. O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio qualificado, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Ele realizou os exames legais e está custodiado à disposição da Justiça.

Quem é o youtuber preso?

Wellington Mattos acumula 155 mil inscritos no Youtube, onde publica vídeos denunciando casos polêmicos de líderes religiosos, e cerca de 25 mil seguidores no Instagram. Na bio, ele se descreve como "O + Polêmico da Bahia" e pai de menino. 

Em um vídeo publicado há um dia, ele diz que a família está correndo perigo e afirma que é perseguido por estelionatários. "Se algo acontecer comigo, vocês já sabem", indica. Confira depoimento abaixo: 

