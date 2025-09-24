Acesse sua conta
Motorista envolvido em acidente que matou irmãos cantores na Bahia é indiciado

Homem vai responder por homicídio culposo e lesão corporal

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 07:41

Cantores de arrocha com mais de 200 mil seguidores nas redes morrem em acidente na Bahia
Cantores de arrocha com mais de 200 mil seguidores nas redes morreram em acidente na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

O motorista envolvido no acidente que matou os irmãos cantores de arrocha, Samuel e Mateus, na Bahia foi indiciado na terça-feira (23) pela Polícia Civil. O homem, que não teve a identidade revelada, vai responder pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa. O procedimento foi encaminhado para o Poder Judiciário.

O acidente aconteceu no último dia 1º, na BR-101, nas imediações da cidade de Presidente Tancredo Neves, no sul da Bahia, Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em uma motocicleta que colidiu contra uma caminhonete. O pai dos cantores também estava na moto - ou seja, havia três ocupantes - e foi socorrido em estado grave. 

O caso gerou ampla comoção devido à morte dos dois jovens e porque a dupla lançou carreira musical recentemente. Eles acumulavam mais de 200 mil seguidores nas redes sociais. As publicações do perfil mostram vídeos dos irmãos cantando sucessos do gênero, como "Pele na Pele", de Devinho Novaes e Nadson O Ferinha.

Recentemente, os jovens também anunciaram o lançamento de uma canção autoral. "Nossa música já está pronta, em breve disponível em todas as plataformas. Quem tá ansioso, comenta", diz a legenda. Confira um trecho abaixo:

Cantores de arrocha publicavam vídeos nas redes

Irmãos publicavam vídeos cantando nas redes
Irmãos publicavam vídeos cantando nas redes por Reprodução / Redes sociais
Irmãos publicavam vídeos cantando nas redes por Reprodução / Redes sociais
Irmãos publicavam vídeos cantando nas redes por Reprodução / Redes sociais
Irmãos publicavam vídeos cantando nas redes por Reprodução / Redes sociais
1 de 5
Irmãos publicavam vídeos cantando nas redes por Reprodução / Redes sociais

