COLISÃO

Cantores de arrocha com mais de 200 mil seguidores nas redes morrem em acidente na Bahia

Vítimas eram irmãos

Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:06

Cantores de arrocha com mais de 200 mil seguidores nas redes morrem em acidente na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

Dois cantores de arrocha morreram em um acidente de moto na BR-101, nas imediações da cidade de Presidente Tancredo Neves, no sul da Bahia, na noite de segunda-feira (1º). As vítimas, identificadas como Samuel Santos de Almeida, de 17 anos e Mateus Santos de Almeida, de 14, eram irmãos.

A dupla lançou carreira musical recentemente e acumula nas redes sociais mais de 200 mil seguidores. As publicações do perfil mostram vídeos deles cantando sucessos do gênero, como "Pele na Pele", de Devinho Novaes e Nadson O Ferinha.

Recentemente eles também anunciaram o lançamento de uma canção autoral. "Nossa música já está pronta, em breve disponível em todas as plataformas. Quem tá ansioso, comenta", diz a legenda. Confira um trecho abaixo:

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em uma motocicleta que colidiu frontalmente contra outra. O pai dos cantores também estava na moto - ou seja, havia três ocupantes - e foi socorrido em estado grave. A 1ª Delegacia Territorial (DT/Valença) investiga as circunstâncias do acidente de trânsito.

Em nota, a Prefeitura de Presidente Tancredo Neves, onde os adolescentes moravam, ainda lamentou o caso. "Neste momento de dor irreparável, nos unimos em oração e sentimentos de conforto a todos os que sofrem com esta perda, pedindo a Deus que conceda força e amparo para enfrentar tamanha tristeza", declarou.