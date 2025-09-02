Acesse sua conta
Cantores de arrocha com mais de 200 mil seguidores nas redes morrem em acidente na Bahia

Vítimas eram irmãos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:06

Cantores de arrocha com mais de 200 mil seguidores nas redes morrem em acidente na Bahia
Cantores de arrocha com mais de 200 mil seguidores nas redes morrem em acidente na Bahia Crédito: Reprodução / Redes sociais

Dois cantores de arrocha morreram em um acidente de moto na BR-101, nas imediações da cidade de Presidente Tancredo Neves, no sul da Bahia, na noite de segunda-feira (1º). As vítimas, identificadas como Samuel Santos de Almeida, de 17 anos e Mateus Santos de Almeida, de 14, eram irmãos. 

A dupla lançou carreira musical recentemente e acumula nas redes sociais mais de 200 mil seguidores. As publicações do perfil mostram vídeos deles cantando sucessos do gênero, como "Pele na Pele", de Devinho Novaes e Nadson O Ferinha.

Recentemente eles também anunciaram o lançamento de uma canção autoral. "Nossa música já está pronta, em breve disponível em todas as plataformas. Quem tá ansioso, comenta", diz a legenda. Confira um trecho abaixo:

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em uma motocicleta que colidiu frontalmente contra outra. O pai dos cantores também estava na moto - ou seja, havia três ocupantes - e foi socorrido em estado grave. A 1ª Delegacia Territorial (DT/Valença) investiga as circunstâncias do acidente de trânsito. 

Em nota, a Prefeitura de Presidente Tancredo Neves, onde os adolescentes moravam, ainda lamentou o caso. "Neste momento de dor irreparável, nos unimos em oração e sentimentos de conforto a todos os que sofrem com esta perda, pedindo a Deus que conceda força e amparo para enfrentar tamanha tristeza", declarou.

"Samuel e Mateus deixarão saudades e serão sempre lembrados pelo brilho, alegria e sonhos que carregavam", acrescentou. A gestão suspendeu as aulas da rede municipal nesta terça-feira (2).

