Adolescente é apreendido após roubar motocicleta e se envolver em acidente em Salvador

Suspeito utilizou um simulacro para roubar o veículo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:35

14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM)
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) Crédito: Reprodução/Instagram

Um adolescente suspeito de roubar uma motocicleta e se envolver em um acidente de trânsito na Avenida General Severino Filho, no bairro de Itapuã, em Salvador, foi apreendido pela Polícia Militar. O caso ocorreu na noite de sábado (30).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (CICOM) para verificar uma ocorrência de possível linchamento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o adolescente contido por populares. Ele utilizou um simulacro de arma de fogo para tomar a motocicleta e, durante a fuga, colidiu com dois veículos.

O suspeito recebeu atendimento médico na UPA Hélio Machado, em Itapuã, devido a ferimentos leves. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis foram adotadas.

A motocicleta roubada foi recuperada e encaminhada para os trâmites legais. Não houve registro de feridos graves.

