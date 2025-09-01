Adolescente é apreendido após roubar motocicleta e se envolver em acidente em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:35
Um adolescente suspeito de roubar uma motocicleta e se envolver em um acidente de trânsito na Avenida General Severino Filho, no bairro de Itapuã, em Salvador, foi apreendido pela Polícia Militar. O caso ocorreu na noite de sábado (30).
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (CICOM) para verificar uma ocorrência de possível linchamento. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o adolescente contido por populares. Ele utilizou um simulacro de arma de fogo para tomar a motocicleta e, durante a fuga, colidiu com dois veículos.
O suspeito recebeu atendimento médico na UPA Hélio Machado, em Itapuã, devido a ferimentos leves. Em seguida, ele foi conduzido à Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI), onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis foram adotadas.
A motocicleta roubada foi recuperada e encaminhada para os trâmites legais. Não houve registro de feridos graves.