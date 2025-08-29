POLÍCIA

Homem que matou funcionário de escola em Luís Eduardo Magalhães é preso

Alef Moura de Araújo foi assassinado em frente a uma escola

Millena Marques

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 09:04

Colégio lamentou a morte do vigilante Crédito: Reprodução

Um homem de 36 anos foi preso por suspeita de matar o vigilante Alef Moura de Araújo, de 29 anos, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A prisão ocorreu na quinta-feira (28).

O crime ocorreu no dia 17 de abril deste ano, em frente a uma escola, no bairro de Santa Cruz. De acordo com as investigações da Delegacia Territorial e do Núcleo de Homicídios, o crime foi encomendado por motivo torpe, ligado a ciúmes e ressentimentos pessoais.

O mandante, preso em junho deste ano, foi identificado como responsável por contratar o suspeito e um adolescente executor, que efetuou os disparos contra a vítima e responderá pelo ato infracional na Vara da Infância.

De acordo com a polícia, tanto o intermediador quanto o executor receberam a promessa de R$ 3 mil pelo crime. O homicídio, praticado de forma abrupta e em via pública, teve grande repercussão social no município.