Homem que matou funcionário de escola em Luís Eduardo Magalhães é preso

Millena Marques
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 09:04
Um homem de 36 anos foi preso por suspeita de matar o vigilante Alef Moura de Araújo, de 29 anos, em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. A prisão ocorreu na quinta-feira (28).
O crime ocorreu no dia 17 de abril deste ano, em frente a uma escola, no bairro de Santa Cruz. De acordo com as investigações da Delegacia Territorial e do Núcleo de Homicídios, o crime foi encomendado por motivo torpe, ligado a ciúmes e ressentimentos pessoais.
O mandante, preso em junho deste ano, foi identificado como responsável por contratar o suspeito e um adolescente executor, que efetuou os disparos contra a vítima e responderá pelo ato infracional na Vara da Infância.
De acordo com a polícia, tanto o intermediador quanto o executor receberam a promessa de R$ 3 mil pelo crime. O homicídio, praticado de forma abrupta e em via pública, teve grande repercussão social no município.
As diligências envolveram oitivas de testemunhas, análise de imagens de câmeras de segurança, extração de dados telemáticos e outras técnicas de investigação, possibilitando a individualização da conduta de todos os envolvidos. O mandado de prisão temporária foi expedido pela Vara Criminal de Luís Eduardo Magalhães e cumprido sem intercorrências.