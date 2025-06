CRIME

Acusado de matar funcionário de escola baiana é preso em Luís Eduardo Magalhães

Crime ocorreu em 17 de abril deste ano

Millena Marques

Publicado em 18 de junho de 2025 às 11:01

Colégio lamentou a morte do vigilante Crédito: Reprodução

Um homem investigado por ser o mandante do assassinato do vigilante Alef Moura de Araújo, de 29 anos, ocorrido em 17 de abril deste ano, foi preso na manhã desta terça-feira (17). A prisão ocorreu durante a Operação Otomano, deflagrada pela Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães. A vítima foi baleada em frente ao Colégio Estadual Constantino Catarino de Souza, no bairro Florais Léa. >

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi encomendado pelo suspeito em razão de desavenças pessoais. Na ocasião, Alef foi surpreendido de forma abrupta e alvejado em via pública. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. >

“O colégio foi surpreendido por uma dor imensa. Perdemos um amigo, um companheiro de caminhada, um verdadeiro protetor do nosso espaço escolar. Perdemos Alef Moura — o nosso vigilante, mas acima de tudo, um ser humano extraordinário”, diz uma nota publicada no perfil do Instagram do Colégio Estadual Constantino Catarino de Souza. >