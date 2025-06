CRUELDADE

Moradores de cidade baiana são surpreendidos com corpo esquartejado na rua

Vítima ainda não foi formalmente identificada

Moradores do distrito de Nagé, na cidade de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, foram surpreendidos ao encontrarem partes do corpo de um homem nas ruas da cidade. A vítima, que ainda não foi formalmente identificada, teve a cabeça, braços e pernas arrancadas. O caso foi registrado na manhã desta quarta-feira (18) >