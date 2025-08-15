INSCRIÇÕES ACABAM HOJE

Curso gratuito prepara pessoas com deficiência para o mercado de trabalho na Bahia

Formação será realizada em Salvador, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães

Carol Neves

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 05:32

Curso capacita pessoas com deficiência Crédito: Shutterstock

Entre os dias 25 e 29 de agosto, será realizada uma formação gratuita voltada exclusivamente para pessoas com deficiência (PCDs) que buscam inserção no mercado de trabalho. O curso, promovido pelo Grupo Sabin, ocorrerá de forma presencial em três cidades da Bahia: Salvador, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.

As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira (15), exclusivamente pelo site even3.com.br.

Com carga horária de 16 horas, o conteúdo do curso inclui temas como autoconhecimento, empregabilidade, elaboração de currículo, postura em entrevistas e marketing pessoal. Um dos módulos é voltado à “Inclusão e Acessibilidade”, com foco em direitos, adaptações no ambiente profissional e empoderamento.

As aulas combinam atividades presenciais e online, com dinâmicas de grupo, simulações de entrevistas e outras práticas colaborativas. Ao final, os participantes recebem certificado e passam por um processo seletivo para possíveis vagas no Grupo Sabin.

A iniciativa faz parte do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão da empresa, com foco na ampliação de oportunidades profissionais para pessoas com deficiência.

SERVIÇO

Curso Preparatório para o Mercado de Trabalho – Turma PCD

Inscrição: Gratuita, via formulário online.

Onde será realizado o curso? Nas unidades regionais do Sabin em Salvador, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães.

Quando? De 25 a 29 de agosto de 2025.

Carga horária? 12h de curso + 4h de processo seletivo.

Público-alvo? Pessoas com deficiência com ensino médio completo e 18 anos ou mais.

Certificado? Sim.