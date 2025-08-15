SEGURANÇA

No Museu da Energia, crianças brincam enquanto aprendem cuidados com a energia elétrica

Nesta quinta-feira (14), estudantes da Escola Mãe Hilda visitaram a instituição mantida pela Neonergia

Roberto Midlej

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 06:00

Estudantes da Escola Mãe Hilda estiveram no Museu da Energia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Roberto Souza Júnior tem 11 anos e diz que não mexe mais em ventilador desde que tomou um choque quando foi desligar o aparelho puxando o fio da tomada, em vez de fazer como o recomendado, que é desligando através botão do equipamento, que tem essa finalidade. Mas ontem, o estudante do quinto ano da Escola Mãe Hilda, na Liberdade, aprendeu como se faz para evitar acidentes como esse: ele participou de uma visita ao Museu da Energia, mantido pela Neonergia, na Praça Ramos de Queirós, no Centro Histórico.

“A visita foi ‘ótima demais’!”, disse o menino, empolgado. “A gente brincou de muita coisa e aprendeu. Mexi nos óculos de realidade virtual e parecia que estávamos em outro mundo: mostrava uma praia e muita coisa legal!”, festejava o garoto, que fez uma visita acompanhado de 28 colegas. Em outra atração do Museu, Roberto pedalou uma bicicleta que transformava cada pedalada em energia.

Visitante mexe no Gerador de Van De Graaff e os cabelos arrepiam Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Na visita guiada, Roberto aprendeu também a importância de ter cuidados na hora de empinar pipas: “Eu brincava muito com pipa, mas parei porque me cortei uma vez. O tio que deu aula para a gente aqui disse que quando a gente vê um fio, tem que deixar a pipa longe dele e que, se a pipa enganchar, não pode tocar nela. É para ligar para alguém e pedir para tirar”.

A professora Sheila Ferreira, que acompanhou seus alunos, diz que os meninos e meninas ficaram fascinados: “Assistimos a palestras sobre os riscos que a energia traz se não é manipulada corretamente e aprendemos a conduzir certas coisas em casa”. “É muito importante este aprendizado fora de sala de aula. É bom que os alunos saiam do ambiente tradicional de ensino, porque assim eles aprendem de forma diferente. E isso é bom também para o professor, porque ficamos ‘presos’ no mesmo local todos os dias”, argumenta a professora dos quarto e quinto anos da Escola Mãe Hilda.

A professora Sheila Ferreira e o estudante Roberto Souza Júnior, no Museu Crédito: Divulgação

Além de professora, Sheila é mãe de uma criança de dez anos e um rapaz de 23. “Como mãe, sempre tive preocupação com eletricidade, sou maluca em relação a esses cuidados”, diz rindo. “Não troco nem lâmpada em casa, porque tenho medo de cair da escada e de tomar choque. Usar secador, então… Nem uso celular enquanto tá carregando: Deus me livre de explodir comigo!”, diz a professora.

A visita de grupos escolares ao Museu da Energia é uma sugestão da Neonergia, que promove essas atividades com frequência, especialmente nesta semana, em que se comemora o Dia do Estudante. Uma das atrações que mais atraem os visitantes é o Gerador de Van De Graaff: o aparelho acumula energia elétrica e, quando se toca na esfera do gerador, a carga se espalha pelo corpo, fazendo com que os fios de cabelos se arrepiem.

Rosy Menezes, gerente de saúde e segurança da Neoenergia, repete uma máxima usada por profissionais da energia elétrica: “Eletricidade e criança não combinam. Então, nas visitas ao Museu, nós reforçamos os cuidados que devem ser tomados com as crianças, que são nosso futuro. Reforçamos sempre que os pais não as deixem mexer sozinhos com eletricidade”.

A visita ao Museu da Energia é gratuita e pode ser realizada de segunda a sábado, das 9h às 16h. Em caso de grupos grandes, deve-se agendar previamente.

SERVIÇO

Museu da Energia

Endereço: Praça Ramos de Queirós, 01 – Centro Histórico

Segunda a sexta: 9h, 10h30, 13h, 14h, 15h30

Sábados: 9h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h e 16h

Mais informações: (71) 99692-0224