15 de agosto é feriado? Cidade baiana e outras no Brasil comemoram data

Dia será dedicado a santos e padroeiros

Tharsila Prates

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 05:30

15 de agosto é feriado em diversos locais no país Crédito: Pixabay

Esta sexta-feira (15) será de folga para quem vive em diversos locais do Brasil, como nas capitais Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE), nos estados do Pará e Tocantins e em cidades como Ipatinga, Ouro Preto e Patos de Minas, em Minas Gerais, e ainda Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.

Belo Horizonte comemora sua padroeira, Nossa Senhora da Boa Viagem. Fortaleza, capital do Ceará, terá o dia dedicado à Nossa Senhora da Assunção, tradição que atrai fiéis e eventos religiosos na cidade.

No Pará, a data marca a adesão do estado à Independência do Brasil, ocorrida em 1823. No Tocantins, é dia do Senhor do Bonfim.

As cidades de Ipatinga, Ouro Preto e Patos de Minas celebram o Dia da Assunção de Maria. Já em Vitória da Conquista, cidade a cerca de 600 quilômetros de Salvador, conhecida como a Suíça Baiana, os moradores celebram o dia de Nossa Senhora das Vitórias, padroeira do município.

Por conta do feriado municipal, os estabelecimentos terão os horários alterados, mas a Prefeitura da cidade manterá os serviços essenciais.

A coleta de lixo será mantida como ocorre nos dias úteis, respeitando os horários de cada bairro. Mas os veículos do transporte coletivo vão operar com horários de domingo.

As unidades de saúde não funcionarão nesta sexta-feira (15), conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A Defesa Civil Municipal e o Simtrans estarão trabalhando em regime de plantão, durante 24 horas. Segundo a Defesa Civil, os caminhões-pipa estarão rodando neste feriado. A Guarda Municipal também manterá a equipe em escala de trabalho normal, com viaturas atendendo em toda a cidade, inclusive na Missa da Padroeira que acontece no Parque de Exposições Teopompo de Almeida.