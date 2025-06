CRIME

Briga em condomínio no Imbuí: síndico foi agredido com chutes e cadeiradas ao reclamar de festa

Caso foi registrado em vídeo que viralizou nas redes sociais; veja

Wendel de Novais

Publicado em 18 de junho de 2025 às 11:30

Briga foi registrada durante evento na noite de terça-feira (17) Crédito: Reprodução

A briga generalizada que causou gritaria e correria no Imbuí Ville, em Salvador, começou depois do síndico ser agredido por pessoas que estavam em uma festa no salão do condomínio. De acordo com informações de fonte policial, a vítima teria reclamado de danos materiais a estruturas do residencial durante o evento. >

“As primeiras informações dão conta de que havia uma festa no salão desse condomínio e, por conta de danos que estavam sendo causados no local e, inclusive, ao carro do síndico, ele foi fazer essa reclamação, mas não foi bem recebido. Por isso, acabou sendo ferido e precisou de atendimento”, conta a fonte, sem se identificar. >

Briga generalizada causou confusão 1 de 4

A Polícia Militar da Bahia (PM) destacou que, além do síndico, mais uma pessoa foi agredida. “O síndico reclamou com alguns dos convidados [da festa] sobre danos provocados por eles ao mobiliário do condomínio, sendo então agredido, momento em que um dos moradores tentou intervir e foi também agredido pelo grupo com chutes e murros na cabeça, além de cadeiradas, deixando-o desacordado”, diz a PM em nota. >

Ainda segundo a corporação, o síndico ainda tentou socorrer o morador ferido, sendo novamente alvo das agressões do grupo, que somente foi dispersado pela chegada de outros condôminos, alguns dos quais policiais militares. O condomínio é localizado no Conjunto Guilherme Marback, no Imbuí. >

A Polícia Civil da Bahia (PC) informou que dois suspeitos foram encaminhados para a 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), onde um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Apesar disso, os dois foram ouvidos e liberados da delegacia. A PM afirmou que a dupla presa já possuía passagem por tráfico de drogas. >