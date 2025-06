CONFUSÃO

Vídeo: briga generalizada e duas prisões assustam moradores condomínio no Imbuí

Confusão foi registrada na noite de terça-feira no Imbuí Ville

Wendel de Novais

Publicado em 18 de junho de 2025 às 09:37

Briga foi registrada durante evento na noite de terça-feira (17) Crédito: Reprodução

Moradores do Imbuí Ville tiveram um grande susto na noite de terça-feira (17), durante um evento realizado no local. Isso porque uma briga generalizada causou gritaria e correria nas áreas comuns do condomínio. A situação foi registrada por moradores em vídeos onde é possível ver uma pessoa sendo colocada em uma viatura. >

Apesar da presença de agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), outras pessoas tentavam colocar o homem no fundo do veículo da corporação. Com a resistência do rapaz em entrar na viatura, um outro homem, que tentava carregá-lo, chega a dar socos para contê-lo. >

Nos vídeos, é possível ver muitas discussões, inclusive na frente do condomínio, mesmo com a presença dos PMs. Não há informações sobre o que teria iniciado a briga, mas a confusão acabou com dois homens presos pelos crimes de dano e lesão corporal, de acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC). >

Os dois suspeitos, inclusive, foram encaminhados para a 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), onde um inquérito foi instaurado para investigar o caso. Apesar disso, os dois foram ouvidos e liberados da delegacia.>