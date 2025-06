VIOLÊNCIA

Dupla é morta pela PM em troca de tiros no bairro de São Cristóvão

Armas e drogas foram apreendidas na ação, segundo a polícia

Dois homens foram mortos em uma troca de tiros com a Polícia Militar, na tarde da terça-feira (17), no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Os dois não tiveram nomes divulgados.>

Segundo a PM, equipes faziam patrulhamento na região quando encontraram um grupo armado, que começou a atirar na direção dos policias. Uma troca de tiros aconteceu no local e no final parte do grupo conseguiu fugir, mas dois homens foram achados feridos no chão.>