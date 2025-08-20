Acesse sua conta
Homem mata companheira a marretadas em varanda de apartamento em Lauro de Freitas

Crime foi registrado na noite de terça-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:56

Laina Santana Costa Guedes e Ramon de Jesus Guedes
Laina Santana Costa Guedes e Ramon de Jesus Guedes Crédito: Reprodução

Um crime de feminicídio assustou moradores do bairro do Caji, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, na noite de terça-feira (19). No caso, um homem matou com golpes de marreta a companheira, que foi identificada como Laina Santana Costa Guedes, de 37 anos. O crime foi gravado por vizinhos que testemunharam as agressões.

Nas imagens, é possível ver o feminicida acertando Laina com diversos golpes de marreta depois da vítima se arrastar para a varanda pedindo por socorro. No vídeo, ainda é possível perceber que alguém tenta impedir o agressor de matar a mulher, mas a pessoa é jogada para dentro e os golpes continuam, mesmo com grito de vizinhos. O agressor foi identificado como Ramon de Jesus Guedes.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou que uma adolescente também sofreu ferimentos durante o crime. Segundo informação da TV Bahia, a garota era filha de Laina e foi agredida ao tentar proteger a mãe. Ao chegarem no local, os PMs foram informados de que Laina teria sido socorrida por vizinhos para o Hospital Municipal de Cajazeiras.

O caso foi registrado na Avenida José Leite, onde o suspeito, que apresentava lesões após tentar fugir pela janela, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local e, depois, encaminhado a uma unidade de saúde da região. A Polícia Civil da Bahia confirmou que o suspeito foi autuado em flagrante na 27ª Delegacia Territorial (27ª DT) pelo crime de feminicídio.

