PMs investigados por duplo homicídio na Bahia usaram carro da SSP no crime

Wendel de Novais
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:52
Os policiais militares que viraram alvo de operação por suspeita de sequestrar e matar dois homens em Campo Formoso, no oeste da Bahia, usaram um veículo oficial da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA) no crime. Segundo investigações do Ministério Público (MP-BA), o carro foi um dos dois usados para transportar Pedro Segundo Curaçá Chaves e Rafael Pereira da Silva, sequestrados em outubro de 2024.
“A investigação apontou diversos elementos em desfavor dos policiais militares, como sendo os autores do desaparecimento de Pedro e Rafael, os quais foram rendidos por um grupo de pessoas e levados em dois veículos para local incerto e não sabido, inclusive com a utilização de veículo oficial pertencente à SSP e utilizado por uma das unidades policiais em que estava lotado um dos representados”, informou o MP.
PMs são alvo de operação por duplo homicídio
Pedro e Rafael foram levados de um sítio no Povoado da Folha Larga e, desde então, não foram mais localizados. Os PMs, um sub-tentente e outro sargento lotados, respectivamente, na CIPE – Caatinga e na 54ª CIPM de Campo Formoso, foram presos na operação desta terça-feira (20). As sedes da PM na cidade e as residências dos investigados foram alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos pelo Gaeco.
Nos endereços, foram apreendidos veículos, armas, celulares, entre outros objetos. Ao todo, a “Operação Krampus” cumpriu ainda seis mandados de busca e apreensão expedidos nos municípios de Campo Formoso, Senhor do Bonfim e Juazeiro.A operação foi deflagrada de forma integrada pelo MPBA, por meio do grupos de atuação especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco).
A SSP participou através da Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force) e da Corregedoria da Polícia Militar.