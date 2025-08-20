Acesse sua conta
PMs investigados por duplo homicídio na Bahia usaram carro da SSP no crime

Investigados foram presos em operação nesta quarta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:52

Pedro e Rafael teriam sido sequestrados e mortos por PMs

Os policiais militares que viraram alvo de operação por suspeita de sequestrar e matar dois homens em Campo Formoso, no oeste da Bahia, usaram um veículo oficial da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA) no crime. Segundo investigações do Ministério Público (MP-BA), o carro foi um dos dois usados para transportar Pedro Segundo Curaçá Chaves e Rafael Pereira da Silva, sequestrados em outubro de 2024.

“A investigação apontou diversos elementos em desfavor dos policiais militares, como sendo os autores do desaparecimento de Pedro e Rafael, os quais foram rendidos por um grupo de pessoas e levados em dois veículos para local incerto e não sabido, inclusive com a utilização de veículo oficial pertencente à SSP e utilizado por uma das unidades policiais em que estava lotado um dos representados”, informou o MP.

PMs são alvo de operação por duplo homicídio

Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP

Pedro e Rafael foram levados de um sítio no Povoado da Folha Larga e, desde então, não foram mais localizados. Os PMs, um sub-tentente e outro sargento lotados, respectivamente, na CIPE – Caatinga e na 54ª CIPM de Campo Formoso, foram presos na operação desta terça-feira (20). As sedes da PM na cidade e as residências dos investigados foram alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos pelo Gaeco.

Nos endereços, foram apreendidos veículos, armas, celulares, entre outros objetos. Ao todo, a “Operação Krampus” cumpriu ainda seis mandados de busca e apreensão expedidos nos municípios de Campo Formoso, Senhor do Bonfim e Juazeiro.A operação foi deflagrada de forma integrada pelo MPBA, por meio do grupos de atuação especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco).

A SSP participou através da Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral (Force) e da Corregedoria da Polícia Militar.

