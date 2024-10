MISTÉRIO

Dois homens são sequestrados em sítio na Bahia; famílias fazem buscas

"Quando aconteceu o sequestro tinha apenas ele e Rafael. Os dois foram levados. Quando as camionetes brancas passaram pela estrada, havia vizinhos guardando os carros, porque no interior é muito comum os vizinhos guardarem os carros para irem para a cidade. Essas pessoas que estavam na beira da estrada viram as camionetes indo para propriedade, e pensaram em ir até lá conseguir uma carona. Quando estavam caminhando na beira da estrada, as camionetes já estavam retornando. Eles estranharam o retorno rápido, aí quando chegaram na casa, estava tudo revirado e eles acionaram a família", relata Pedro Vitor Chaves.