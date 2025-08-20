Acesse sua conta
PMs são alvos de operação por duplo homicídio no norte da Bahia

Ação integrada foi deflagrada no início da manhã desta quarta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 07:48

Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim Crédito: Flávia Vieira/ Ascom SSP

Dois policiais militares viraram alvo de uma operação na manhã desta quarta-feira (20) na cidade de Campo Formoso, no oeste da Bahia, por conta de um duplo homicídio. A ação, que é integrada, cumpre mandados emitidos por ordens judiciais para reunir provas que possam auxiliar a polícia na investigação do crime.

A polícia não deu mais detalhes do crime, mas informou que o caso teria sido registrado em outubro de 2024, na zona rural de Campo Formoso. Além do munícipio onde houve o registro, mandados são cumpridos nas cidades de Senhor do Bonfim e de Juazeiro em endereços ligados aos PMs.

A Operação Krampus foi deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA) em conjunto como o Ministério Público (MP), a Polícia Militar da Bahia (PM) e a Polícia Civil.

PMs são alvo de operação por duplo homicídio

Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
1 de 6
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP

