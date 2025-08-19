Acesse sua conta
Idoso é encontrado morto em matagal após ser espancado até a morte na Bahia

Raimundo Modesto dos Santos, 60 anos, foi localizado em Eunápolis

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 09:30

Raimundo foi espancado até a morte Crédito: Reprodução

Um idoso identificado como Raimundo Modesto dos Santos, 60 anos, foi encontrado morto no último sábado (16) em um matagal em Eunápolis, no extremo-sul da Bahia, após ser espancado. O corpo da vítima foi localizado por policiais militares no Loteamento Recanto das Árvores, onde o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado.

Segundo informações da polícia, ele foi encontrado com diversos sinais de espancamento. “A vítima estava em camisa e com uma bermuda preta, apresentando múltiplos sinais de violência, compatíveis com lesões produzidas por objetos contundentes. A vítima foi espancada até a morte”, aponta relatório policial.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Após perícia, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Seguro/BA para realização de exame necroscópico. Ainda depois da remoção do corpo de Raimundo, diligências foram feitas para encontrar os suspeitos do crime, mas ninguém foi localizado até o momento pelos investigadores.

O caso foi registrado pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin) e a Diretoria Regional do Interior (Dirpin), além da 23ª coordenadoria da Polícia Civil.

