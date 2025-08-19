Homem foi morto pela namorada por não desbloquear celular quando comemorava aniversário

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 07:32
O dia da morte de Jonas Ferreira Nunes, 32 anos, que foi esfaqueado por namorada após se recusar a mostrar mensagens no seu celular, era para ser de comemoração para vítima. De acordo com informações policiais, ele fazia aniversário no dia 12 agosto, mas marcou a celebração para o sábado (16) por compromissos de trabalho.
Jonas, inclusive, comemorava a data em casa quando acabou discutindo com a sua namorada, Cleidiane Alves Ferreira, 20. A jovem queria que ele desbloqueasse o celular para que pudesse ver as mensagens do companheiro, que se negou. Em fúria, a namorada, que já tinha ameaçado Jonas, o esfaqueou na região do tórax.
Jonas foi morto pela namorada
Até por conta da celebração, a autora e motivo foram descobertos de maneira rápida, já que familiares de Jonas estavam no local quando tudo aconteceu e foram responsáveis por pedir socorro para ele. Mesmo com o atendimento, no entanto, Jonas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.
No local, policiais militares da 86ª Companhia Independente (CIPM) foram informados que a companheira de Jonas seria a responsável pelos ferimentos e se deslocaram para uma casa de familiares da suspeita, na Avenida Orlando Cezar. Ela foi presa em flagrante na madrugada de domingo (17) e confessou o crime.