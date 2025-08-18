Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem foi morto a facadas por namorada após se recusar a mostrar mensagens no seu celular

Suspeita foi identificada como Cleidiane Alves Ferreira, de 20 anos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:24

Cleidiane matou Jonas a facadas Crédito: Reprodução

A morte de Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, que foi esfaqueado em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, aconteceu após uma discussão com a sua namorada. Isso porque Cleidiane Alves Ferreira, 20 anos, teria pedido que a vítima desbloqueasse o celular para que ela visse as suas mensagens e entrou em fúria quando teve o pedido negado.

No meio da discussão, Cleidiane pegou uma faca e atingiu Jonas com um golpe no tórax. Ela chegou a fugir do local do crime e Jonas foi socorrido por populares, sendo levado a unidade hospitalar da cidade. Mesmo com o atendimento, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.

No local, policiais militares da 86ª Companhia Independente (CIPM) foram informados que a companheira de Jonas seria a responsável pelos ferimentos e se deslocaram para uma casa de familiares da suspeita, na Avenida Orlando Cezar. Ela foi presa em flagrante na madrugada de domingo (17) e confessou o crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

Leia mais

Imagem - Tribunal do Crime: jovem é executado e tem coração arrancado por facção na Bahia

Tribunal do Crime: jovem é executado e tem coração arrancado por facção na Bahia

Imagem - Jovem é executado a tiros em barraca de praia famosa da Bahia

Jovem é executado a tiros em barraca de praia famosa da Bahia

Imagem - Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'

Tiroteio em invasão de facção causa terror no Tororó: '10 minutos de bala'

Mais recentes

Imagem - Maratonista atropelado na Pituba pergunta sobre a perna após acordar

Maratonista atropelado na Pituba pergunta sobre a perna após acordar
Imagem - Tribunal do Crime: jovem é executado e tem coração arrancado por facção na Bahia

Tribunal do Crime: jovem é executado e tem coração arrancado por facção na Bahia
Imagem - Prefeitos de Barreiras e Correntina exaltam ACM Neto: 'Vamos levantar a bandeira da Bahia ao seu lado'

Prefeitos de Barreiras e Correntina exaltam ACM Neto: 'Vamos levantar a bandeira da Bahia ao seu lado'

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil
01

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Imagem - Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio
02

Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Imagem - Adolescente é morto e idoso é baleado em ataque a tiros em bar de Salvador
03

Adolescente é morto e idoso é baleado em ataque a tiros em bar de Salvador

Imagem - Atakarejo abre duas novas lojas na Bahia e gera 700 empregos
04

Atakarejo abre duas novas lojas na Bahia e gera 700 empregos