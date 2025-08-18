Homem foi morto a facadas por namorada após se recusar a mostrar mensagens no seu celular

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 18 de agosto de 2025 às 12:24
A morte de Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, que foi esfaqueado em Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, aconteceu após uma discussão com a sua namorada. Isso porque Cleidiane Alves Ferreira, 20 anos, teria pedido que a vítima desbloqueasse o celular para que ela visse as suas mensagens e entrou em fúria quando teve o pedido negado.
No meio da discussão, Cleidiane pegou uma faca e atingiu Jonas com um golpe no tórax. Ela chegou a fugir do local do crime e Jonas foi socorrido por populares, sendo levado a unidade hospitalar da cidade. Mesmo com o atendimento, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.
No local, policiais militares da 86ª Companhia Independente (CIPM) foram informados que a companheira de Jonas seria a responsável pelos ferimentos e se deslocaram para uma casa de familiares da suspeita, na Avenida Orlando Cezar. Ela foi presa em flagrante na madrugada de domingo (17) e confessou o crime.
Caso é investigado pela Polícia Civil