Mulher é presa após esfaquear namorado no oeste da Bahia

Suspeita confessou o crime

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 15:57

Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, foi morto neste sábado (16), em Barreiras Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante, na cidade de Barreiras, no oeste baiano, suspeita de matar o namorado. Segundo informações da Polícia Civil, a jovem, presa na madrugada deste domingo (17), confessou o crime.

O crime foi cometido no bairro Santa Helena, na noite do sábado (17). Jonas Ferreira Nunes, de 32 anos, foi esfaqueado na região do tórax e chegou a dar entrada em uma unidade hospitalar de Formosa do Rio Preto, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no hospital.

Uma equipe da 86ª Companhia de Polícia Militar (CIPM) foi até o local, onde foram informados de que a agressora seria a companheira de Jonas, identificadas como Cleidiane Alves Ferreira. A suspeita foi localizada na casa de parentes na Avenida Orlando Cezar e confessou o homicídio.

