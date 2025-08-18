CRIME

Tribunal do Crime: jovem é executado e tem coração arrancado por facção na Bahia

Vítima foi sequestrada em praça pública de Eunápolis

Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 11:48

Juan Diuare Costa Pinto foi sequestrado e morto Crédito: Reprodução

Um crime chocou moradores de Eunápolis, no extremo-sul da Bahia, no domingo (17). No bairro Arnaldão, um jovem identificado como Juan Diuare Costa Pinto, de 23 anos, foi encontrado morto com marcas de mutilação e com o coração fora do corpo. De acordo com fonte policial, a morte de Juan é mais um caso de Tribunal do Crime.

“Ele foi sequestrado por quatro homens armados na Praça Moisés Reis e, depois, apareceu já morto. Um crime que é resultado dessa guerra de facções que a cidade vive e faz com que as execuções sejam ainda mais bárbaras. Por aqui, parece que matar não é mais suficiente”, fala a fonte, que pede para não ser identificada.

Crime chocou moradores de Eunápolis 1 de 4

Apesar de ter sido sequestrado por homens armados, Juan não foi baleado, mas morreu por conta de golpes feitos a faca. O jovem tinha antecedentes criminais, acumulando passagem por tráfico de drogas, lesão corporal e violência doméstica. A morte dele foi registrada como homicídio qualificado por meio cruel.

O corpo de Juan foi encontrado por policiais militares que foram acionados através da Central Fênix. No local, os policiais localizaram apenas a vítima. Nenhum suspeito foi identificado até o momento, mas um carro utilizado pelos criminosos foi apreendido. O local foi isolado para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizou perícia e remoção do corpo.